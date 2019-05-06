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Израиль обстрелял сектор Газа: число жертв возросло до 31

6 мая, 21:44

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет

Фото: AFP

Число жертв среди палестинцев в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 31. Такие данные приводит в понедельник, 6 мая, телеканал Al-Hadath.

Ранее стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с утра 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". 

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

При посредничестве Египта ночью было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое начало действовать в понедельник в 04:30.

Израиль за двое суток нанес мощный удар по радикалам в секторе Газа и готовится к продолжению кампании. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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Тег Израиль, жертвы, сектор Газа, Палестина, авиаудар

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