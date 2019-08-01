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Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли в столицу Казахстана

Сегодня, 08:27

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит 1–2 августа в Нур-Султане

Переговоры по Сирии пройдут в Казахстане. Фото: mfa.gov.kz

Переговоры по Сирии пройдут в Казахстане. Фото: mfa.gov.kz

Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли в столицу Казахстана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD Другие страны Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит 1–2 августа в Нур-Султане

Все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в столицу Казахстана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в четверг.

"Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан", - рассказал Смадияров.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит 1–2 августа в Нур-Султане. В ней участвуют делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции) правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.

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Отметим, по мнению экспертов, сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену президента готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной. 

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Фото: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США. Поэтому Россия получила то, что хотела – свое военное присутствие в течение последующих 50 лет. Все это способствуют началу серьезных переговоров, но без Асада, которому в Кремле уже нашли замену.

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Напомним, в средине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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Сирия переговоры Нур-Султан

Источник: ТАСС

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