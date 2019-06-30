В Израиле задержан палестинский министр: проведены обыски

Полицейские изъяли телефон у чиновника, но от комментариев правоохранители воздерживаются

Фото: Flickr

Полиция Израиля провела обыск в доме палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми. После обыска его задержали. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

По его данным, полицейские прибыли в дом Хидми поздно ночью, у палестинского министра конфисковали мобильный телефон.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала задержание.

Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. Около полуночи среды, 13 июня,система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа . Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В прошлое воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

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