Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Израиле задержан палестинский министр: проведены обыски

30 июня, 12:34

Полицейские изъяли телефон у чиновника, но от комментариев правоохранители воздерживаются

Фото: Flickr

Полиция Израиля провела обыск в доме палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми. После обыска его задержали. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

По его данным, полицейские прибыли в дом Хидми поздно ночью, у палестинского министра конфисковали мобильный телефон.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала задержание.

Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. Около полуночи среды, 13 июня,система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа . Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В прошлое воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Израиль, Палестина, обыск, чиновник

Вы сейчас просматриваете новость " В Израиле задержан палестинский министр: проведены обыски". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погорел на взятке: в Ровенской области будут судить главу РГА

28 июня, 13:07

Районный голова закрыл глаза на нелегальную автозаправку

Избитого экс-мэра Конотопа перевезут на лечение в Киев

27 июня, 17:14

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое

СБУ разоблачила схему вымогательства денег у бизнесменов чиновником ГСЧС Львовской области

27 июня, 17:00

Чиновник обещал содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов

Бывший чиновник незаконно получил 320 тысяч гривен: выписывал себе премии

27 июня, 16:12

Мужчина пользовался служебным положением на протяжении трех лет

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

Почему Принц Гарри выбрал в жены именно Меган Маркл

«Мама забыла постареть»: Э.Берикова изумила фанатов семейным фото

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

Вчера, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь