К тушению пожара в Китае задействовали 4,3 тысячи человек

Возгорание на севере страны произошло еще 19 июня

Фото: Pixabay

Свыше 4,3 тыс. пожарных, лесников и добровольцев подключены к тушению лесных пожаров в Китае, где также недавно произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhuanet.

По данным источника, возгорание зафиксировали на площади около 1,5 кв. км в районе горного массива Большой Хинган на севере Китая. Ликвидировать пожар трудно из-за сложного ландшафта, к тому же на южной стороне огонь приходится тушить на высоте до 1,4 тыс. метров над уровнем моря.

Согласно прогнозам местных синоптиков, значительных осадков в регионе в ближайшее время не будет. Пожарным удалось локализовать пожар в восточном направлении. В северном еще продолжаются работы.

Масштабное возгорание в регионе зафиксировали 19 июня. Для его тушения власти создали специальный командный центр.

Напомним, ранее в результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков человек. Спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек.

Кроме этого, мы писали, что в Чернигове вспыхнул масштабный пожар: загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты.

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