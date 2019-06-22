Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

К тушению пожара в Китае задействовали 4,3 тысячи человек

22 июня, 10:04

Возгорание на севере страны произошло еще 19 июня

Фото: Pixabay

Свыше 4,3 тыс. пожарных, лесников и добровольцев подключены к тушению лесных пожаров в Китае, где также недавно произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhuanet.

По данным источника, возгорание зафиксировали на площади около 1,5 кв. км в районе горного массива Большой Хинган на севере Китая. Ликвидировать пожар трудно из-за сложного ландшафта, к тому же на южной стороне огонь приходится тушить на высоте до 1,4 тыс. метров над уровнем моря.

Согласно прогнозам местных синоптиков, значительных осадков в регионе в ближайшее время не будет. Пожарным удалось локализовать пожар в восточном направлении. В северном еще продолжаются работы.

Масштабное возгорание в регионе зафиксировали 19 июня. Для его тушения власти создали специальный командный центр.

Напомним, ранее в результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков человек. Спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек.

Кроме этого, мы писали, что в Чернигове вспыхнул масштабный пожар: загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, пожар, спасатели, возгорание

Вы сейчас просматриваете новость " К тушению пожара в Китае задействовали 4,3 тысячи человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вспыхнул, как спичка: в США прогремел взрыв на нефтезаводе

Вчера, 16:04

Предприятие Philadelphia Energy Solutions перерабатывает до 335 тыс. баррелей нефти в сутки

В Харьковской области спасатели боролись с масштабным лесным пожаром

Вчера, 12:12

На борьбу с огнем у спасателей ушло четыре часа

В Харькове за ночь сгорели четыре автомобиля: эксперты не исключили поджог

20 июня, 18:19

Полицейские начали расследование по статье об умышленном повреждении имущества

Пожар в Кривом Роге: трое детей попали в больницу

20 июня, 12:18

Избежать жертв помогли соседи, которые вытащили малышей из горящей квартиры

​Люди спасли тонущих слонят: видео

6 привычек, которые программируют на бедность

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Диета по группе крови: охотничья первая

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

Тимошенко озвучила первую пятерку «Батькивщина»

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Сегодня, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского

20 июня, 07:51

Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь