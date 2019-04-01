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Лесной пожар в Китае: десятки спасателей сгорели заживо

Сегодня, 13:55

Ранее во время тушения огня пропали 30 человек, таким образом судьба еще четверых остается неясной

Фото: Pixabay
Лесной пожар в Китае: десятки спасателей сгорели заживо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ed/6d3/5ca1ed6d35255.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ed/6d3/5ca1ed6d35255.jpg Другие страны Ранее во время тушения огня пропали 30 человек, таким образом судьба еще четверых остается неясной

В результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков человек.

Как сообщают китайские СМИ, спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек.

После того, как 30 апреля на территории Ляншань-Ийского автономного округа разгорелся масштабный пожар, 689 человек отправили на борьбу с огнем, а на следующий день из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой, и 30 спасателей пропали без вести.

Таким образом, о судьбе оставшихся четырех спасателей пока не сообщается.

Стоит отметить, что пожарные все еще борются с огнем на месте, а на месте трагедии прибыла рабочая группа министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что, кроме Сычуань, также загорелся лес в провинции Шаньси, в результате чего были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.

Кроме того, как мы уже писали, в китайском городе Харбин произошел пожар в отеле, в результате чего погибли 18 человек.

Также сообщалось о спровоцированных жарой масштабных лесных пожарах на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин, из-за которых в феврале связи в регионе объявили чрезвычайное положение.

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Тег Китай, пожар, жертвы, лесной пожар

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Источник:

ТАСС

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