Лесной пожар в Китае: десятки спасателей сгорели заживо
Ранее во время тушения огня пропали 30 человек, таким образом судьба еще четверых остается неясной
В результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков человек.
Как сообщают китайские СМИ, спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек.
После того, как 30 апреля на территории Ляншань-Ийского автономного округа разгорелся масштабный пожар, 689 человек отправили на борьбу с огнем, а на следующий день из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой, и 30 спасателей пропали без вести.
Таким образом, о судьбе оставшихся четырех спасателей пока не сообщается.
Стоит отметить, что пожарные все еще борются с огнем на месте, а на месте трагедии прибыла рабочая группа министерства по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что, кроме Сычуань, также загорелся лес в провинции Шаньси, в результате чего были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.
Кроме того, как мы уже писали, в китайском городе Харбин произошел пожар в отеле, в результате чего погибли 18 человек.
Также сообщалось о спровоцированных жарой масштабных лесных пожарах на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин, из-за которых в феврале связи в регионе объявили чрезвычайное положение.
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