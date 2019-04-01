Лесной пожар в Китае: десятки спасателей сгорели заживо

Ранее во время тушения огня пропали 30 человек, таким образом судьба еще четверых остается неясной

Фото: Pixabay

Лесной пожар в Китае: десятки спасателей сгорели заживо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ed/6d3/5ca1ed6d35255.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ed/6d3/5ca1ed6d35255.jpg 2019-04-01T13:55:35+03:00 Другие страны Ранее во время тушения огня пропали 30 человек, таким образом судьба еще четверых остается неясной

В результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков человек.

Как сообщают китайские СМИ, спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек.

После того, как 30 апреля на территории Ляншань-Ийского автономного округа разгорелся масштабный пожар, 689 человек отправили на борьбу с огнем, а на следующий день из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой, и 30 спасателей пропали без вести.

Таким образом, о судьбе оставшихся четырех спасателей пока не сообщается.

Стоит отметить, что пожарные все еще борются с огнем на месте, а на месте трагедии прибыла рабочая группа министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что, кроме Сычуань, также загорелся лес в провинции Шаньси, в результате чего были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.

Кроме того, как мы уже писали, в китайском городе Харбин произошел пожар в отеле, в результате чего погибли 18 человек.

Также сообщалось о спровоцированных жарой масштабных лесных пожарах на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин, из-за которых в феврале связи в регионе объявили чрезвычайное положение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лесной пожар в Китае: десятки спасателей сгорели заживо". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.