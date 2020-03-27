Как долго продлится пандемия COVID-19: ученые Гарварда дали прогноз

До появления вакцины миру придется противостоять вирусу и бороться с ним

В то время как Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может унести миллионы жизней, ученые считают, что пандемия COVID-19 будет продолжаться 12-18 месяцев, пока не появится эффективная вакцина. Такое мнение высказал директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиша Джа, передает CNN Health.

"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет… После того, как у нас будет эффективная и широко разработанная вакцина, мы можем закончить пандемию", – подчеркнул Джа.

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При этом он добавил, что до появления вакцины миру придется противостоять вирусу и бороться с ним.

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Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что в Штатах вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 могут разработать уже к весне 2021 года.

Также сообщалось, что британские фармацевты набрали более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

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