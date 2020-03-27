Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Как долго продлится пандемия COVID-19: ученые Гарварда дали прогноз

27 марта, 10:16

Денис Беспалов

До появления вакцины миру придется противостоять вирусу и бороться с ним

В то время как Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может унести миллионы жизней, ученые считают, что пандемия COVID-19 будет продолжаться 12-18 месяцев, пока не появится эффективная вакцина. Такое мнение высказал директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиша Джа, передает CNN Health.

"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет… После того, как у нас будет эффективная и широко разработанная вакцина, мы можем закончить пандемию", – подчеркнул Джа.

Реклама

При этом он добавил, что до появления вакцины миру придется противостоять вирусу и бороться с ним.

В тренде
Невзоров троллит Путина за визит в Коммунарку: Искал знакомую продавщицу мороженного
Владимир Путин в костюме спецзащиты

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что в Штатах вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 могут разработать уже к весне 2021 года.

Также сообщалось, что британские фармацевты набрали более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробностиДругие страны
"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирусFun
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 мартаЕвросоюз
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны
"О них никто не позаботился": 129 украинцев застряли в ДоминиканеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...