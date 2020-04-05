"Как на удаленке доить коров?": Лукашенко обьяснил, почему белорусы не будут работать из дома (видео)

Перевод людей на удаленную работу из-за распространения коронавируса расколет общество, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил во время посещения молочной фермы в Смолевичском районе, сообщают местные СМИ.

"Вот мы с вами были на ферме. Скажите, как там на удаленке доить коров? Или как там выходной объявить? Ведь это нереально. Ни в России это, ни в Америке, нигде не возможно. Так что получается, мы такие, а кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранят. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя", – сказал Лукашенко.

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видео: СТВ

Президент также заметил, что власти "никому ничего не запрещают, ни над кем не довлеют и делают все, чтобы людей защитить". Лукашенко признался, что молит бога, "чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня". Анализ ситуации с точки зрения статистики, по его словам, предстоит 7 апреля. Главной опасностью он назвал панику.

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По данным Минздрава Белоруссии, в стране подтвержден 351 случай заражения коронавирусом. Четыре инфицированных человека скончались.

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