"Как никогда прежде": США пожалеют о выходе из ядерной сделки – президент Ирана

Вчера, 11:56

Ранее Тегеран заявил, что государство сможет быстро восстановить ядерные разработки

Хасан Рухани. Фото: AFP
Хасан Рухани. Фото: AFP

США столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенному "шестеркой" международных посредников с Тегераном, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Если США выйдут из соглашения по атому, то вскоре вы увидите, что они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории", – сказал он.

Напомним, в марте 2018 года Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки – американское государство прекратит сотрудничество, если Великобритания, Франция и ФРГ не достигнут значительных изменений в соглашении. По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения.

В свою очередь Тегеран заявил, что в случае, если США выйдут из соглашения по иранскому атому, Иран сможет быстрыми темпами восстановит свои ядерные разработки.

Следует отметить, что на основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.

 Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Так же мы сообщали, что помощники Трампа наняли частное израильское агентство для сбора компромата на сотрудников администрации Барака Обамы, принимавших участие в подготовке соглашения с Ираном.
Иран, США, выход, ядерное оружие, сделка
Источник:

Интерфакс

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