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Как сегодня живет Иерусалим – город трех религий

27 апреля, 22:14

Пока христиане штурмуют Храм Гроба Господня в Старом городе, уже за километр оттуда почти ничего не напоминает об этом ажиотаже


Иерусалим – центральное место для сразу трех религий – христианства, иудаизма и ислама. И во всех трех – святыни и праздники – разные. И пока христиане штурмуют Храм Гроба Господня в Старом городе, уже за километр оттуда почти ничего не напоминает об этом ажиотаже.

Иудеи только что отпраздновали Песах, а сейчас у них шабат – ничего не работает. В еврейских районах открыты считанные заведения – выходцев из СНГ или Азии. И правоверные туда не ходят.

"Равванут – это организация, которая следит, как народ соблюдает традиции. И те предприятия, которые хотят, чтобы к ним впоследствии приходили религиозние евреи – получают от Равванута свидетельство о том, что они соблюдают традиции", – говорит Эдуард Микель, экскурсовод.

Стоит даже общественный транспорт. Работают только силовики, дежурные аптеки и экстренные службы. Но стоит попасть в палестинскую часть города, как здесь уже ничего не напоминает ни о шабате, ни о Великой субботе у христиан.

Шоссе 60 условно делит Иерусалим на еврейскую и палестинскую части. К западу от него – город кажется вымершим – пустыми улицами ходят только туристы и ездят полицейские патрули. На восток – шум, автомобильные пробки, оживленная торговля – одним словом – обычная жизнь.

Дамасские ворота – вход в Старый город с мусульманского квартала. У них – автостанция и рынок.

Сюда часто приходят за продуктами туристы из еврейской части города.

У мусульман – главное событие в религиозном календаре только впереди:

"Рамадан приближается, тоже большинство мусульман здесь готовятся к этому. Если пойдете на рынок, увидите, что многие люди делают покупки. Они готовятся к Рамадану", – делится один из жителей города.

Рамадан начнется 5 мая. И тогда в Иерусалиме все внимание будет приковано уже не к Стене Плача или Храма Гроба Господня, а к мечети Аль-Акса – одной из мусульманских святынь. 

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

На празднике присутствовала и украинская делегация. Благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме, в эти минуты спецрейсом доставляют в Украину. Представителей украинской православной церкви еще накануне благословил на эту миссию иерусалимский патриарх Теофил. Для него эти встречи с национальными делегациями – традиционны, как и пасхальный обмен подарками.

Из Борисполя благодатный огонь отправится в областные центры страны. В тот же день огонь отправят и в Мариуполь, чтобы оттуда митрополит Иларион передал его всем верующим, в том числе и в неподконтрольный Донецк.

Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.


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Тег видео, религия, ислам, христианство, иерусалим, иудаизм

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