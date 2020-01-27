Как теперь из Китая идут посылки

Новый коронавирус в Китае распространяется быстрее, чем прогнозировали медики. Инкубационный период составляет 14 дней, но заразиться вирусом-убийцей можно еще до появления первых симптомов. Фактически сейчас на карантине находятся более 56 млн. человек в 18 городах Китая.

"Сегодня" исследовали, как отразится эта смертельная болезнь на экономике Поднебесной и мира.

Пустые улицы, вокзалы и аэропорты, которые поливают и обрабатывают специальными средствами. Моют все, что только можно. Такого Китая мы еще не видели, особенно во время Нового года. Руководство страны отменило все празднования, перекрывает выезды и въезды в местах, где ширится вирус. Больницы – переполнены.

"Город Ухань уже изолирован, закрывают и другие города" – говорит жительница китайского города Чжухай Анна Атамян.

Анна работает воздушной гимнасткою в одном из известных цирков Китая. Говорит: за последние пять лет такое видит впервые.

"Хочется верить, что скоро все наладится, потому что этот год Новый год для китайцев – это грандиозный праздник. Они всей страной гуляют, путешествуют, развлекаются, а здесь просто никого нет, улицы пустые, все сидят дома", – рассказывает Анна Атамян.

Место, где до сих пор людно, – это супермаркеты и аптеки. Но и те уже полупустые, рассказывает ее коллега Мария.

"Конечно, не по себе из-за этой ситуации. На улицах атмосфера апокалиптическая. На улицах очень мало людей, все выходят только по нужде, только купить продукты. Торговые центры все закрыты, очень мало магазинов, где можно что-то купить. Сейчас все вокруг в масках, в аптеках из-за этого на них ажиотаж – купить их сейчас по адекватной цене невозможно. В десять раз завышенные цены на эти маски", – рассказывает жительница китайского города Чжухай Мария Конфектова.

Эксперты говорят: причина подорожания на противовирусные и антисептические препараты – не только в ажиотаже, но и из-за количества больных. Любая пандемия – это еще и всегда удар по бюджету страны. Китаю она уже обошлась в несколько сотен миллионов долларов. Цены на товары растут.

"Если вирус выйдет на уровень пандемии и действительно ударит сильно по экономике Китая, мы это почувствуем. Это будут большие проблемы для экономики Украины, и в целом для мировой экономики. Это даже может стать в экстремальном варианте триггером мирового финансового кризиса. Это также возможно. И поэтому волнуются рынки. Но сейчас нет никакой причины считать, что так будет выглядеть, потому что ситуация просто локальная", – объясняет экономист Сергей Фурса.

Пока многие работники различных интернет-сервисов онлайн-покупок отдыхают, никто товары не доставляет. И с вирусом это не связано. Такое происходит каждый год во время новогодних праздников. Поэтому людям советуют не паниковать.

"Насчет сайтов доставки, такие как "Алиэкспресс" у нас это – Таобао, который работает на внутренний рынок, последние 2 недели не отправляет уже посылки. Но это связано не с вирусом а с китайским Новым годом. Поэтому сейчас все без изменений, их просто не отправляют", – объясняет жительница Китая Мария Конфектова.

Хотя ВОЗ отмечает, что чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса касается не всего мира, а только Китая, но количество погибших уже 80. Почти три тысячи подтвержденных случаев пневмонии, еще более 300 людей в критическом состоянии, и почти шесть тысяч – с подозрением на коронавирус. В то же время известно, что 51 человек выздоровел.

Пока мировые вирусологи работают и пытаются найти антиген, на поиски которого могут уйти и годы, в самом Ухане срочно возводят больницу. Обещают в рекордно короткие сроки. Так делали в начале двухтысячных, в разгар атипичной пневмонии. Новое медучреждение должны сдать на днях, и оно сможет принять тысячу человек.

Дополнительные меры безопасности ввели во всех аэропортах, принимающих рейсы из Китая и Таиланда. Так, в украинском "Борисполе" проверяют инфракрасными термометрами всех пассажиров таких рейсов. Температурный скрининг должен уменьшить риск завоза коронавируса в нашу страну, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Эпидемиолог – первый, кто заходит на борт самолета, включает этот прибор, и мы имеем результаты температуры тела. И так проходит с каждым, кто находится на борту самолета", – рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Если же обнаружат человека с повышенной температурой, его, а также пассажиров четырех рядов впереди и позади этого человека, доставят в больницу для тщательного обследования. Сейчас в Киеве зафиксировали первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом, но это не китайская инфекция.

В то же время ранее "Сегодня" сообщали, что теоретически носитель коронавируса может попасть из Китая в течение 12 часов. "Это время, за которое человек может перелететь в любую точку мира", – сказал директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего.Александр Торгун. А за сутки с этого момента вирус начнет распространяться по стране, добавил эксперт.

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