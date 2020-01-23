Как в Чернобыле: появились пугающие видео пораженного вирусом Китая

Китайские власти подтвердили распространение пневмонии, вызванной новым типом коронавируса – сейчас официально известно о 631 инфицированном. Несмотря на это, данные о погибших не изменились – их все еще 17.

В частности, восемь новых случаев заражения было обнаружено в Пекине, а также впервые подтверждено распространение инфекции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, где заболели два человека.

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Кроме того, стало известно о закрытии второго города. Вслед за 11-миллионным Уханем, который закрыли накануне, повышенные меры безопасности ввели в расположенном недалеко от него шестимиллионнике Хуангане.

После выявления случаев заболевания смертельным вирусом жителям запретили выезжать из города без особой причины, остановили работу общественного транспорта, временно закрыли кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения, а также центральный рынок.

Железнодорожный вокзал также закрыли в Эчжоу (1,1 млн жителей), но сам город пока покидать не запретили.

Кроме того, в интернете распространяются видео из китайских городов, которые сейчас хорошо подошли бы для съемок фильмов ужасов в духе зомби-апокалипсиса.

Напомним, что о вспышке неизвестной пневмонии в расположенном в центральной части страны городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря. Вскоре был установлен возбудитель – неизвестный ранее тип коронавируса. На данный момент его геном расшифровали – китайские ученые обнаружили наибольшее сходство с генетическому коду двух видов змей.

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