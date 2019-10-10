Канада осудила операцию Турции в Сирии

Фриланд также призвала Турцию к защите гражданского населения и уважению международного права

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Власти Канады осуждают начатую Турцией операцию в Сирии. Об этом написала глава канадского МИД Христя Фриланд в Twitter.

"Канада решительно осуждает сегодняшнее [9 октября] военное вторжение Турции в Сирию, — заявила она. — Эти односторонние действия [Анкары] могут подорвать стабильность в этом и без того уязвимом регионе, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый действиями международной коалиции против ИГ, участником которой является и Турция".

Фриланд также призвала Турцию к защите гражданского населения и уважению международного права, в том числе по обеспечению беспрепятственного доступа нуждающихся к гуманитарной помощи.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

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Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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