Канада: отравление Скрипаля – серьезное нарушение порядка

Канада осудила инцидент с отравлением бывшего российского шпиона Сергей Скрипаля на территории Великобритании и предложила поддержку пострадавшим от нападения в Солсбери.

Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Мы решительно осуждаем презрительное использования химического вещества на суверенной территории Соединенного Королевства – это то, что я недавно передала моему британскому коллеге, министру иностранных дел Борису Джонсону. Предполагаемое участие России в этом нападении является серьезным нарушением основанного на правилах порядка", – говорится в заявлении.

"Канада предлагает полную поддержку Соединенноум Королевству и призывает все государства полностью сотрудничать с британскими следователями", – добавила Фриланд.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В итоге сегодня премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. Британские власти дают россиянам неделю, чтоб собрать вещи по кинуть Британию.

Позже появилась реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов. В российском ведомстве считают, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.