Трагедия в столице Ливана: количество жертв взрыва снова выросло

В результате взрыва в Бейруте погибли уже 113 человек

В Ливане продолжает расти количество погибших в результате мощнейшего взрыва, который произошел накануне в морскому порту столицы страны, Бейруте.

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По словам министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, сейчас количество жертв достигает 113. Об этом, ссылаясь на арабский телеканал "Аль-Маядин", сообщил ТАСС.

В то же время, власти не исключают, что и эта цифра может вырасти, поскольку десятки человек все еще остаются под завалами домов, разрушенных ударной волной. Среди пострадавших – свыше 4 тысяч человек.

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Напомним, что ранее сообщалось об иностранцах среди погибших и раненых в Бейруте. В течение дня стало известно также о шести погибших гражданах Турции, двух египтянах и еще одном (всего – втором) подданном Бельгии.

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Кроме того, среди пострадавших оказалась посол Швейцарии в Ливане Моника Шмуц Киргоц – она получила легкое ранение. А вот супруга посла Нидерландов была сильно ранена и сейчас находится в больнице.

Как сообщает Al Arabiya, Кабинет министров Ливана принял решение поместить под домашний арест всех должностных лиц морского порта Бейрута, которые с 2014 года отвечали за надзор и безопасность.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. По предварительным данным, ЧП произошло во время сварочных работ на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. На данный момент Бейрут объявили зоной бедствия, а в Ливане – траур.

Также сообщалось, что губернатор Бейрута оценивает масштабы ущерба в 3-5 млрд долларов, а в результате взрыва было уничтожено более 85% всех запасов зерна Ливана.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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