Трагедия в столице Ливана: количество жертв взрыва снова выросло

В Ливане продолжает расти количество погибших в результате мощнейшего взрыва, который произошел накануне в морскому порту столицы страны, Бейруте.
По словам министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, сейчас количество жертв достигает 113. Об этом, ссылаясь на арабский телеканал "Аль-Маядин", сообщил ТАСС.
В то же время, власти не исключают, что и эта цифра может вырасти, поскольку десятки человек все еще остаются под завалами домов, разрушенных ударной волной. Среди пострадавших – свыше 4 тысяч человек.
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Напомним, что ранее сообщалось об иностранцах среди погибших и раненых в Бейруте. В течение дня стало известно также о шести погибших гражданах Турции, двух египтянах и еще одном (всего – втором) подданном Бельгии.
Кроме того, среди пострадавших оказалась посол Швейцарии в Ливане Моника Шмуц Киргоц – она получила легкое ранение. А вот супруга посла Нидерландов была сильно ранена и сейчас находится в больнице.
Как сообщает Al Arabiya, Кабинет министров Ливана принял решение поместить под домашний арест всех должностных лиц морского порта Бейрута, которые с 2014 года отвечали за надзор и безопасность.
Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. По предварительным данным, ЧП произошло во время сварочных работ на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. На данный момент Бейрут объявили зоной бедствия, а в Ливане – траур.
Также сообщалось, что губернатор Бейрута оценивает масштабы ущерба в 3-5 млрд долларов, а в результате взрыва было уничтожено более 85% всех запасов зерна Ливана.
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