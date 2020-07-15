"Карабах наш": в Баку тысячи человек требовали начать войну с Арменией (фото, видео)

Полиция разогнала митингующих при помощи водометов, дубинок и слезоточивого газа

В Азербайджане прошел митинг, участники которого требовали начать войну с Арменией из-за начавшейся 12 июля эскалации на границе двух государств, которая привели к гибели военных с обеих сторон.

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Как сообщает Turan.az, в акции принимали участие десятки тысяч человек. Они прошли маршем по центральным улицам азербайджанской столицы Баку и собрались на площади перед парламентом.

Изначально манифестация проходила мирно – ее участники размахивали национальными флагами и скандировали "Карабах наш", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

Видео: Reuters Видео: Reuters

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Спустя несколько часов, демонстранты ворвались в здание парламента, скандируя "Мобилизация!". В конечном итоге служащие Полка быстрого реагирования и охрана парламента при помощи дубинок оттеснили толпу из парламента.

В результате начавшихся беспорядков протестующие перевернули полицейский автомобиль, а правоохранители применили в ответ водометы и слезоточивый газ. Около 5 часов утра митингующие разошлись.

Как уже сообщалось, Армения и Азербайджан с 12 июля обмениваются ударами из артиллерии, минометов и танков в районе населенного пункта Товуз. Армянская сторона сообщает о десяти раненых и четырех погибших военнослужащих, в то же время, в Азербайджане констатировали гибель одиннадцати военнослужащих и одного гражданского.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже возложил на Баку полную ответственность за происходящее на границе.

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