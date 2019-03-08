Каракас без света уже 13 часов: правительство Венесуэлы объявило выходной день

Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны

Фото: AFP

Каракас без света уже 13 часов: правительство Венесуэлы объявило выходной день //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1fb/f7a/5c81fbf7a85d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1fb/f7a/5c81fbf7a85d4.jpg 2019-03-08T13:54:54+02:00 Другие страны Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны

Утром в пятницу, 8 марта, в Каракасе по-прежнему не работала система уличного освещения, а в домах не было света. Таким образом, электричество отсутствует уже около 13 часов. Общественные здания — больницы, аэропорт, гостиницы — продолжают функционировать за счет резервных источников питания.

Водоснабжение работает в обычном режиме. Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света.

"Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками-империалистами", — сообщает телеканал Telesur.

В социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также по-прежнему отсутствует электричество. У многих уже сели телефоны, так что выйти на связь с людьми достаточно сложно.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

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