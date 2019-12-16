Казахи вышли на протесты в День независимости: фото и видео арестов

В полицейских участках Шымкента, Караганды, Алматы и Уральска оказались не менее десятка протестующих

В Казахстане, где ранее прошел митинг за реформу Конституции, правоохранители задержали участников другой акции.

Так, 16 декабря в стране состоялись протесты по случаю Дня независимости страны, которые сопровождались арестами и задержаниями – в целом, в полицейских участках оказались не менее десятка активистов.

В частности, аресты прошли в городах Шымкент, где были задержаны двое, Караганда (двое), Алматы (четверо) и Уральске. Кроме того, активистам и журналистам в ряде других городов принесли повестки с требованием явиться в отделения полиции.

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В то же время, в столице Нур-Султане у Монумента жертвам голода 1932-1933 годов прошел митинг, участники которого высказали возмущение социально-экономическим положением в стране и призвали освободить политических заключенных. Некоторые участники также были задержаны.

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Ранее ряд общественных движений, в частности, запрещенный в стране "Демократический выбор Казахстана" и "Oyan, Qazaqstan" выразили намерение провести акции в День независимости, но казахская Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в несогласованных с властями демонстрациях.

Стоит отметить, что 16 декабря в Казахстане дата неоднозначная: помимо объявления независимости страны, в этот день в 1986 году в Алма-Ате начались массовые протесты молодежи против назначения руководителем Советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, а в 2011 году прошло силовое подавление забастовки нефтяников, когда погибли не менее 17 человек.

Напомним, что июньские выборы президента Казахстана также сопровождались серьезными массовыми акциями протеста. Почему народ относительно благополучной страны вышел на улицы, разбирался сайт "Сегодня".

Мы также сообщали о протестах против переименования столицы Казахстана – после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева город Астану решили назвать его именем.

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