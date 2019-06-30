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В Казахстане прошел новый митинг: какие требования выдвинули участники акции

30 июня, 14:06

Участники акции выдвинули свою резолюцию со всеми требованиями

Фото: sputnik.ru

В недавно переименованной столице Казахстана Нур-Султан прошел митинг за реформу Конституции.  

В акции приняли участие около ста человек. Митингующие составили резолюцию со своими требованиями. Они призвали к созданию народной комиссии по выработке предложений конституционной реформы, взяв за основу Конституцию 1993 года. Также люди требовали объявить землю, недра, ресурсы народной собственностью.

"Каждый гражданин должен получать свой доход как долю от продажи сырьевых и других товаров. Любые важные государственные проблемы должны решаться волей народа через всенародный референдум, в том числе, переименование географических названий, городов, столицы и так далее", – говорится в резолюции.

Кроме того, митингующие требуют изменить законодательство о выборах и референдуме, политических партиях, мирных митингах и шествиях, о создании политических партий, общественных движений и неправительственных организаций.

Участники акции считают необходимым установить полный запрет на продажу земли, как гражданам, так и иностранцам, и провести ревизию Национального фонда.

"Нужно выяснить происхождение у чиновников необоснованных размеров недвижимого и движимого имущества, особенно заграничных счетов и имущества, принять самые жесткие меры по их возвращению в Казахстан; обеспечить прозрачность использования финансовых средств накопительного пенсионного фонда; строго требовать выполнение принципа, что перед законом все равны; обеспечить гласность и открытость со стороны исполнительных государственных органов", – говорится в тексте резолюции.

Кроме того, они потребовали создать однопалатный парламент, реформировать правоохранительную и судебную систему, списать ипотечные кредиты на жилье у социально-уязвимого населения и установить ставку по ипотечным займам не выше 6% годовых, амнистировать "политических заключенных" и прекратить преследования "людей, которые выражают свое мнение".

Напомним, ранее журналисты Сегодня разбирались, почему в Казахстане после выборов главы страны люди вышли на протесты.

Бессменный лидер Казахстана на протяжении почти трех десятков лет, "аксакал" постсоветской политики из "первого набора" руководителей независимых республик бывшего СССР, Нурсултан Назарбаев добровольно ушел с должности в марте нынешнего года. Сайт "Сегодня" подробно разбирал сложившуюся ситуацию и мотивы Назарбаева в материале "По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой".


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Тег Казахстан, Конституция, митинг, реформа

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