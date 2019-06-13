Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом, и почему это хорошо

Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev.

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан завершились неоднозначно. С одной стороны, победу на них одержал тот, в чьей победе, собственно, изначально не сомневался никто – преемник ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева, и.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. С другой стороны, выборы сопровождались серьезными массовыми акциями протеста. Что стало неожиданностью как для сторонних наблюдателей, так, похоже, и для властей Казахстана. Почему народ относительно благополучной (по сравнению с Украиной, конечно) страны вышел на улицы, разбирался сайт "Сегодня".

Успешный этап

Сперва о выборах. Бессменный лидер Казахстана на протяжении почти трех десятков лет, "аксакал" постсоветской политики из "первого набора" руководителей независимых республик бывшего СССР, Нурсултан Назарбаев добровольно ушел с должности в марте нынешнего года. Сайт "Сегодня" подробно разбирал сложившуюся ситуацию и мотивы Назарбаева в материале "По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой".

Своим преемником Назарбаев избрал 66-летнего Касыма-Жомарта Токаева – своего многолетнего соратника, пребывавшего у власти, как и президент, с первых дней независимости республики и сменившего, в отличие от Назарбаева, за это время множество постов. Выходец из партноменклатурной семьи, профессиональный дипломат, Токаев был министром иностранных дел, госсекретарем, премьер-министром Казахстана, председателем Сената парламента Республики Казахстан. Не менее впечатляющей была международная карьера Токаева – в свое время он избирался вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, работал замгенерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве и т.д.

Впрочем, выбор Назарбаева, скорей всего, основывался не на количестве регалий и даже не на уровне международных контактов преемника (хотя последнее наверняка тоже принималось ко вниманию). Главным, возможно, была личная преданность Токаева Назарбаеву и его семье, а также, разумеется, степень вовлеченности в номенклатуру независимого Казахстана. Поскольку ключевой задачей всей многоходовки с отставкой, назначением и.о. президента, последующим избранием преемника на должность было не передать власть кому бы то ни было, а сохранить ее для себя и в последующем – своей семьи. И президентские выборы стали лишь формализацией одного из этапов транзита власти.

Этапом успешным: Касым-Жомарт Токаев, по официальным результатам выборов, набрал 70,96% голосов. Это обеспечило ему более чем четырехкратное преимущество над ставшим вторым в гонке представителем оппозиции Амиржаном Косановым (набрал 16,23%) и сняло все вопросы о победителе. В итоге Амиржан Косанов признал поражение.

Фальсификация на выборах президента Казахстана. Видео: youtube.com/Бека Шералиев

"Я не призываю выходить на улицы. И говорил об этом с самого начала. Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле. Радикалам, наверное, это не понравится, другим не понравится, но мне нужна стабильность", – заявил Косанов на специально созванной пресс-конференции. Это было расценено народом как предательство.

Народ против

Еще в марте, комментируя сайту "Сегодня" отставку Назарбаева, политолог Владимир Фесенко заявил, что одной из целей президента Казахстана является обеспечение контролируемого транзита власти.

"Думаю, Назарбаев не хочет, чтобы транзит власти произошел стихийно, тем более в таких формах, как, например, в Узбекистане. Где в результате смены власти пострадала дочь предыдущего президента, – отметил, в свою очередь, сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Поэтому он хочет провести транзит контролируемо. Получить определенные гарантии от преемника или создать стабильную систему сдержек и противовесов, при которой представители его семьи имели бы влияние на власть и сохранили бы вес в Казахстане", – сказал Владимир Фесенко.

Совсем спокойно не получилось. Акции против "транзита власти" (и, кстати, против переименования столицы) прошли в Казахстане в марте. А сразу же после старта президентской гонки начались регулярные выступления, участники которых призывали к бойкоту выборов. Официальный Нур-Султан (так после переименования стала называться столица Казахстана Астана) привычно обвинял в их организации главного "лазаренко" страны – лидера "Демократического выбора Казахстана", проживающего в эмиграции во Франции, Мухтара Аблязова.

Но массово народ вышел на улицы в день выборов – 9 июня. В Нур-Султане и Алма-Ате за участие в, разумеется, несанкционированных митингах в воскресенье были задержаны около полутысячи человек. Соцсети облетели видео и фото жестких действий казахских правоохранителей по отношению к протестантам.

Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами указала, что "выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере", а также осудила массовые аресты протестующих.

"Все есть, но народ в нищете"

Так почему вышел народ? Призывы Аблязова – одна из причин, но далеко не самая главная.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, главные причины – экономические, а также усталость народа от действующей власти.

"По моему мнению, это последствия кризиса 2008-2009 годов, а затем кризиса 2014-2017 годов, связанного с падением цен на нефть, сокращением доходов и бюджета Казахстана и паданием уровня жизни в стране. Последнее десятилетие для Казахстана было потеряно. Кроме того, если в Украине за последние десять лет трижды менялась власть, то есть власть в глазах народа так или иначе понесла ответственность за происходящее, то в Казахстане система не предусматривает смены власти", – говорит эксперт.

По словам Петра Бурковского, казахи не видят возможности сменить власть, то есть облечь ее ответственностью, как демократическим путем – посредством выборов, так и недемократическим – путем выступлений и революций.

"Таким образом, недовольство народа зреет и не может найти выхода", – говорит Петр Бурковский.

В республике действительно серьезные экономические трудности – разумеется, если сравнивать не с Украиной, а с ситуацией, которая была в стране еще несколько лет назад. Знакомая журналиста сайта "Сегодня" – бизнесмен из Казахстана – в частной переписке в последний год неизменно жалуется на все более ухудшающиеся условия для ведения бизнеса, все более тяжелую жизнь людей.

Из переписки с жителями Казахстана

"Настоящих буйных мало…."

Впрочем, мотивы у протестующих разные. Кто-то действительно вышел по причине экономических проблем. Кому-то неприемлем на посту президента Токаев, которого в Казахстане считают промосковским политиком. Кого-то возмутил сам транзит власти и отсутствие возможности выбирать. При этом к самому Назарбаеву и отдельным членам его семьи в стране отношение в целом лояльное. Все обвинения идут, в основном, в адрес "любых друзив" и окружения экс-президента. При этом трудно сказать, результат это грамотной госпропаганды, либо же реальная оценка заслуг "отца нации" народом.

"Выступления всегда были и будут в любой стране и при любых обстоятельствах. Даже в наиболее успешных и богатых странах – и в Германии, и в США. 100% никогда не будут удовлетворены", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Что касается акций, то после пресс-конференции Амиржана Косанова они, естественно, прекратились: бороться стало не за что и не за кого.

Из переписки с жителями Казахстана

Петр Бурковский отмечает, что протесты не могли привести к успеху, в том числе, по причине отсутствия в Казахстане сильних лидеров.

"Проблема еще в том, что альтернативы даже в средине правящего лагеря Назарбаев не допускает. Постоянная перетасовка кадров, увольнения, наказания – даже если какая-то оппозиция зарождалась в средине власти, она уничтожалась в зародыше. Он смог предупредить появление какой-то сильной альтернативы. Сильные оппозиционеры или изгнаны за рубеж, или наказаны. Силовики более-менее лояльны. Управленцев он тасует и сохраняет контроль над ситуацией. Выступления, конечно, для власти оказались неприятны. Они не ожидали таких масштабных протестов. Но то, как отреагировали силовики, показало, что запас прочности там еще есть", – отмечает Петр Бурковский.

Лучшее – враг хорошего

Но так ли плохо, что власти клана Назарбаева пока что ничто реально не угрожает, процесс транзита власти идет по плану? Как бы это цинично не звучало по отношению к казахам, жаждущим перемен, но с точки зрения геополитических интересов Украины, для которой Казахстан – один из основных экономических партнеров, нет.

Конечно, на международной арене Казахстан как член ЕврАзЭС и Таможенного союза по большинству важных для Украины вопросов стоял на стороне страны-агрессора, России. Тем не менее сказать, что отношения между Киевом и Нур-Султаном враждебные или даже прохладные – нельзя. Назарбаев сумел выстроить отношения с Украиной на прагматичной взаимовыгодной основе. И, говоря образно, не хотелось бы "чинить" то, что и так работает. В случае серьезных политических катаклизмов в Казахстане ни казахам, ни украинцам лучше, как минимум в первое время, не будет. Притом, что главные выгоды от таких катаклизмов может получить Россия, от тонких намеков и прямых посягательств которой на территориальную целостность и суверенитет Казахстана Назарбаев, как и его белорусский колега Александр Лукашенко, успешно отбивался.

Да и говорить, что большинство населения Казахстана выступает против нынешней власти не приходится.

"То, что президентом стал Токаев, для кого-то плохо. А для кого-то хорошо. Обеспечена стабильность политической системы, и это большую часть населения удовлетворяет. Как удовлетворяет большую часть то, что они имеют. Это особенности постсоветской демократии, тем более среднеазиатской, кавказской постсоветской демократии. В Азербайджане примерно такая же ситуация, – говорит Петр Рудяков.- Это контролируемые вещи, которые с точки зрения европейского либерализма кажутся определенным ограничением свободы. Но, с другой стороны, за это люди получают определенные социальные гарантии", – отмечает эксперт.

По словам Петра Бурковского, предпосылок для смены власти семьи Назарбаевых сегодня нет.

"Сейчас они делают все, чтобы этого не произошло. Чтобы произошла плавная передача власти следующему поколению клана Назарбаева. И будут продолжать цементировать власть. Есть разные способы. Можно использовать фактор российской угрозы и вопросы национализма и говорить, что стабильность лучше демократии. Но когда это происходит на фоне экономических катаклизмов, это все равно подрывает доверие людей", – говорит Петр Бурковский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"