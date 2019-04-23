Каждая седьмая жертва кровавого теракта на Шри-Ланке – ребенок

В ЮНИСЕФ подсчитали, что в результате взрывов в Коломбо и других городах погибли не менее 45 детей и подростков

Фото: AFP

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Такую жуткую статистику 23 апреля озвучил в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристоф Бульерак.

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"В настоящее время в общей сложности умерли 45 детей и подростков, и эта цифра может увеличиться", — отметил он.

По данным Бульерака, ланкийские врачи продолжают бороться за жизнь еще нескольких пострадавших детей.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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