Каждый пятый житель Земли оказался на карантине из-за коронавируса – The Guardian

Миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом

В то время как генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня для борьбы с коронавирусом, британское издание The Guardian пишет, что примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение COVID-19.

Как отмечается, властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тыс. случаев (до 300 тысяч заболевших) был отмечен всего за четыре дня.

Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

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Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй – первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

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В США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

Более детально читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности

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