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Каждый житель Гонконга получит по 1300 долларов из-за коронавируса

26 февраля, 16:32

Местное правительство утвердило программу социальной поддержки экономики в 15 млрд долларов

На фоне коронавирусной эпидемии, жертвами которой стали двое жителей Гонконга,все взрослые жители города получат по 10 тыс. гонконгских долларов (почти 1,3 тыс. долларов США) в виде социальной поддержки.

Как сообщил, выступая 26 февраля в Законодательном совете, финансовый секретарь Пол Чан, уточнив, что таким образом местная администрация хочет смягчить удар, который нанесли по экономике Гонконга прошлогодние антиправительственные протесты и вспышка COVID-13.

"Социальные потрясения за последние месяцы и новая эпидемия коронавирусной инфекции нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга. После тщательного рассмотрения я решил выделить по 10 тыс. гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте старше 18 лет с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения", – сказал Чан.

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Это станет частью предлагаемого местным правительством соглашения о помощи в размере 120 млрд гонконгских долларов (15 млрд долларов США), цель которого – облегчить бремя для предпринимателей и компаний и сохранить рабочие места.

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Кроме того, министр заверил в том, что местное правительство предоставит полную гарантию на займы, взятые компаниями для выплаты зарплат и налогов, кроме того семьям с низкими доходами увеличат вдвое ежемесячную социальную помощь, а также временно отменят плата за государственные экзамены для поступления в вузы.

Напомним, что с декабря 2019 года в Китае зарегистрировали 78 064 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а число жертв составило 2715 человек. Абсолютное большинство заразились и погибли в провинции Хубэй.

Больше о масштабах распространения инфекции в Европе и возможных последствиях коронавируса для мира и Украины в частности читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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Китай Гонконг социальная поддержка

Источник: ТАСС

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