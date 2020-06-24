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Ким Чен Ын передумал нападать на Южную Корею

24 июня, 01:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета

Глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи в формате видеоконференции и передумал нападать на Южную Корею.

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Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – Ред.), в рамках заседания лидер КНДР принял решение о приостановке планов из-за осуществления военных действий, направленных против Республики Корея.

Отмечается, что в ходе встречи рассмотрены ключевые проекты военной политики.

Ранее сообщалось, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Республики Корея. ЦТАК также информировало о завершении подготовки оборудования для распространения агитационных материалов. В частности, для доставки планировалось задействовать более 3 тыс. воздушных шаров.

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Ранее сообщалось, что КНДР вновь установило громкоговорители вдоль границы с Южной Кореей. Они были убраны в 2018 году после межкорейского саммита и соответствующего соглашения между министрами обороны обеих стран.

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КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.

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КНДР Южная Корея Ким Чен Ын нападение

Источник: ТАСС

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