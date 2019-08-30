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Ким Чен Ын получил еще больше власти в КНДР

30 августа, 13:21

За лидером Северной Кореи закрепили несколько новых должностей

/ Фото: AFP

В Северной Корее, которая недавно сообщила о новых ракетных испытаниях, расширили и без того неограниченные полномочия лидера страны Ким Чен Ына, закрепив за ним статус председателя Госсовета КНДР.

Как сообщила государственное Центральное телеграфное агентство Кореи, для этого члены Верховного народного собрания страны приняли соответствующие поправки в Конституции.

На внеочередной сессии собрания, которая состоялась 29 августа, в главу 6 "Государственный аппарат" конституции был добавлен параграф, закрепляющий статус Ким Чен Ына как верховного лидера страны, партии и вооруженных сил КНДР.

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В тексте конституции теперь прописано, что председатель Госсовета КНДР избирается в соответствии с единодушным волеизъявлением корейского народа, а также вправе издавать постановления ВНС, основные указы, а также решения Госсовета.

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"Правовой статус председателя Госсовета КНДР, представляющего нашу страну, теперь еще более укреплен", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к какому-либо консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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Конституция КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

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