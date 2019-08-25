Северная Корея похвасталась успешным испытанием новых ракет

/ Фото: AFP

Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новой ракетной пусковой установки, способной производить пуски боеприпасов с ядерной боеголовкой.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, испытания "сверхмассивной" ракетной установки проводились 24 августа под руководством лидера КНДР – Ким Чен Ына.

Два снаряда были запущены в Японском море из района Сондек. Характеристики ракетной установки не раскрываются.

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Ранее стало известно, что ракеты были запущены с интервалом в 15 минут, преодолели расстояние в 380 км и достигли максимальной высоты в 97 км. Этот запуск ракет стал уже седьмым с конца июля.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

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Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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