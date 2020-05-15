Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ким Чен Ын снова пропал: СМИ узнали, где он прячется

15 мая, 19:54

Станислав Кожемякин

Лидера Северной Кореи уже две недели не видели вживую

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын опять исчез – он не посещал публичные мероприятия с 1 мая, когда он пришел на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Это стало его первым выходом "в люди" за 20 дней.

Издание New York Post утверждает, что он находится на своей вилле, которая расположена на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря возле северокорейского курорта Вонсан-Кальма.

Читайте также: Исчезновение Ким Чен Ына: кто заменит лидера Северной Кореи, если вождь не вернется

Реклама

Отмечается, что на спутниковых снимках видна яхта, которая в последние недели стоит возле виллы Ким Чен Ына, из чего можно полагать, что он либо уже находится в резиденции, либо скоро туда прибудет.

В тренде
Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

В марте это же судно прошло модернизацию в ремонтном доке.

При этом журналисты приводят сообщения из соцсетей и СМИ о том, что на открытии завода по производству удобрений присутствовал двойник политика, а сам Ким Чен Ын вообще не покидал свое убежище в Вонсане.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с появлением сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 15 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 15 маяЕвросоюз
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"Другие страны
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...