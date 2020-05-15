Ким Чен Ын снова пропал: СМИ узнали, где он прячется

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын опять исчез – он не посещал публичные мероприятия с 1 мая, когда он пришел на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Это стало его первым выходом "в люди" за 20 дней.

Издание New York Post утверждает, что он находится на своей вилле, которая расположена на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря возле северокорейского курорта Вонсан-Кальма.

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Отмечается, что на спутниковых снимках видна яхта, которая в последние недели стоит возле виллы Ким Чен Ына, из чего можно полагать, что он либо уже находится в резиденции, либо скоро туда прибудет.

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В марте это же судно прошло модернизацию в ремонтном доке.

При этом журналисты приводят сообщения из соцсетей и СМИ о том, что на открытии завода по производству удобрений присутствовал двойник политика, а сам Ким Чен Ын вообще не покидал свое убежище в Вонсане.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с появлением сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров.