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Кишинев парализован: ветераны требуют отставки пророссийского Кабмина

2 марта, 18:17

Станислав Кожемякин

Молдавские ветераны требуют вывести российские войска из Приднестровья

В столице Молдовы состоялся многочисленный протест – ветераны войны в Приднестровье выступили против сближения правительства Иона Кику с Россией.

В частности, как пишет Newsmaker, поводом послужило и заявление главы МИД Молдовы Аурелиу Чокоя о том, что война в Приднестровье была остановлена российской армией. Позже он извинился за сказанное.

Протестующие окружили вход и разбили стеклянные двери в здание правительства. "Мы – народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство" скандируют они.

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук уже предложил ветеранам переговоры без прессы, но те потребовали переговоры с участием премьер-министра Кику и в присутствии журналистов. Кроме того, протестующие требуют вывести российские войска из Приднестровья и социальных гарантий для ветеранов.

В свою очередь, фракция партии "Действие и солидарность" уже собирается объявить министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокою вотум недоверия и уже заручилась поддержкой парламентской группы Pro Moldova. Тот ответил, что готов сложить полномочия.

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Президент Игорь Додон уже назвал протест организованным сбежавшим из страны лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, назвав акцию "политической и даже геополитической" и не имеющей ничего общего с требованиями ветеранов.

В парламент приехал премьер-министр Ион Кику.

Следует отметить, что прошлым летом Кишинев пережил массовые демонстрации, которые привели к отставке правительства во главе с Павлом Филипом и замене его Майей Санду. Но и она не удержалась в кресле – в ноябре ее заменил Ион Кику.

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Приднестровье ветераны протест Молдова Кишинев демонстрация Игорь Додон

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