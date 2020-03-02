Кишинев парализован: ветераны требуют отставки пророссийского Кабмина

В столице Молдовы состоялся многочисленный протест – ветераны войны в Приднестровье выступили против сближения правительства Иона Кику с Россией.
В частности, как пишет Newsmaker, поводом послужило и заявление главы МИД Молдовы Аурелиу Чокоя о том, что война в Приднестровье была остановлена российской армией. Позже он извинился за сказанное.
Протестующие окружили вход и разбили стеклянные двери в здание правительства. "Мы – народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство" скандируют они.
Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук уже предложил ветеранам переговоры без прессы, но те потребовали переговоры с участием премьер-министра Кику и в присутствии журналистов. Кроме того, протестующие требуют вывести российские войска из Приднестровья и социальных гарантий для ветеранов.
В свою очередь, фракция партии "Действие и солидарность" уже собирается объявить министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокою вотум недоверия и уже заручилась поддержкой парламентской группы Pro Moldova. Тот ответил, что готов сложить полномочия.
Президент Игорь Додон уже назвал протест организованным сбежавшим из страны лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, назвав акцию "политической и даже геополитической" и не имеющей ничего общего с требованиями ветеранов.
В парламент приехал премьер-министр Ион Кику.
Следует отметить, что прошлым летом Кишинев пережил массовые демонстрации, которые привели к отставке правительства во главе с Павлом Филипом и замене его Майей Санду. Но и она не удержалась в кресле – в ноябре ее заменил Ион Кику.
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