Китай снова "атакован" коронавирусом: где обнаружили новые случаи

Китай, в котором вакцину от коронавируса успешно тестируют на людях, накрывает новая вспышка коронавирусной инфекции. За последние сутки, 29 июня, в стране обнаружили 23 новых больных. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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У 19 из этих инфицированных болезнь протекает в активной форме, а у остальных четырех нет ее симптомов. Известно, что 11 активных случаев "привезли" из-за границы. Еще восемь обнаружили внутри страны: семь – в Пекине, один – в Шанхае.

А на китайских территориях вне материковой части страны за сутки зафиксировали четыре случая заболевания. Всех зараженных обнаружили в Гонконге.

Ранее мы сообщали, что власти Китая ввели режим строгой изоляции из-за новых случаев COVID-19 в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек. Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, взяли под усиленный контроль после выявления там 12 случаев заражения коронавирусом.

Что касается самого Пекина, то там ввели обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, прибывающих в город из-за границы.

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