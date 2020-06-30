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Китай снова "атакован" коронавирусом: где обнаружили новые случаи

30 июня, 07:39

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Часть новых заражений «привезли» из-за границы

Китай, в котором вакцину от коронавируса успешно тестируют на людях, накрывает новая вспышка коронавирусной инфекции. За последние сутки, 29 июня, в стране обнаружили 23 новых больных. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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У 19 из этих инфицированных болезнь протекает в активной форме, а у остальных четырех нет ее симптомов. Известно, что 11 активных случаев "привезли" из-за границы. Еще восемь обнаружили внутри страны: семь – в Пекине, один – в Шанхае.

А на китайских территориях вне материковой части страны за сутки зафиксировали четыре случая заболевания. Всех зараженных обнаружили в Гонконге.

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Ранее мы сообщали, что власти Китая ввели режим строгой изоляции из-за новых случаев COVID-19 в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек. Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, взяли под усиленный контроль после выявления там 12 случаев заражения коронавирусом.

Что касается самого Пекина, то там ввели обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, прибывающих в город из-за границы.

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Китай эпидемия инфекция заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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