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Китай выделит более 10 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

10 февраля, 04:27

Средства направят на диагностику и лечение граждан

Коронавирус. REUTERS/KHJ/ JAS

Коронавирус. REUTERS/KHJ/ JAS

Китай выделит более 10,2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом заявили в Министерстве финансов Китая.

Так, в общей сложности на меры по борьбе с вирусом правительство выделило 71,85 млрд. юаней (10,26 млрд. долларов США, – ред.).

По заявлению Минфина КНР, средства направят на то, чтобы граждане смогли пройти диагностику и лечение.

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"Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона по борьбе с вирусом не испытывали финансовых ограничений", – говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек . Число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших — на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 — тяжелые.

Кроме того, Кабинет министров Украины в связи с распространением коронавируса распорядился временно ограничить и обеспечить особые условия для въезда в страну людей, которые пребывали в провинции Хубэй Китайской Народной Республики.

Также, США готовы выделить 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом . США уже доставили в Китай почти 17,8 тонн масок, халатов, бинтов и респираторов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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