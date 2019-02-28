Китайцы собрали робота-бога: видео
Устройство уже прочитало сутры перед монахами и получило от них низкие традиционные поклоны
В конце февраля технологическая компания Al-Lab Co из Токио презентовала новую модель робота-гуманоида. Как сообщает Japan Times, робот получил имя Миндар и был создан по образу и подобию Каннон — богини милосердия из японской мифологии. В работе инженеры руководствовались практическими целями: божество с микросхемами будет бесплатно и простым языком объяснять прихожанам буддийских храмов учение Будды.
Первая презентация Миндара прошла в храме Кодайдзи в городе Киото. Там робот предстал перед монахами и прочел сутру сердца, которая предлагает людям ступить на путь преодоления страхов и достичь нирваны.
По словам главного настоятеля храма Кодайдзи Тенхо Гото, монахи ожидают, что Миндар сможет привлечь в храм новых прихожан.
"Если заговорит образ просветленного существа, учение буддизма может стать более простым для понимания. Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришли посмотреть на робота и задумались о сути буддизма", - говорит настоятель.
Миндар весит около 60 килограмм, а его рост составляет 195 сантиметров. Любой желающий сможет послушать его в храме Кодайдзи в период с 8 марта по 6 мая. Главное, не забыть вовремя выказать роботу должное уважение – поклониться.
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