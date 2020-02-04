Китайские власти наказали доктора, который первым первым забил тревогу из-за коронавируса

Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции

Фото: Li Wenliang, CNN

34-летний доктор Ли Вэньлянь из китайского Уханя является, вероятно, первым человеком, забившим тревогу из-за нового опасного коронавируса, обнаруженного в конце минувшего года в Китае.

30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок, пишет CNN.

Вэньлянь также сообщил коллегам, что видел тест, согласно которому недуг был вызван именно коронавирусом, похожим на бушевавший в 2003 году SARS.

Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции, чтобы те позаботились о себе и своих семьях, однако вскоре скриншоты из их переписки, на которых было видно имя Вэньляня, начали появляться в различных соцсетях.

"Когда я увидел, что они расходятся по Сети, то понял, что все это вышло из-под моего контроля и я, вероятно, буду наказан", — рассказал он.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом, пишет американское издание со ссылкой на местное правительственное СМИ.

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Накануне, 30 декабря, о неизвестном недуге начал предупреждать не только Вэньлянь — Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рынка. Уведомление рассылалось с пометкой о запрете разглашения этой информации без согласования властей.

3 января Ли Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Полицейские пригрозили медику арестом, и ему пришлось признать, что он якобы нарушил закон, а также отказаться от последующих "неправомерных действий".

После этого он вернулся к своей работе в госпитале. Однако спустя несколько дней, 10 января, у Вэньляня, занимавшегося лечением человека с еще не диагностированным коронавирусом, появился кашель, переросший в лихорадку. Его госпитализировали через два дня.

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Состояние мужчины начало стремительно ухудшаться — у него возникли проблемы с дыханием, из-за чего Вэньляня перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородному аппарату. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лишь 1 февраля.

Таким образом, история Ли Вэньляня стала одним из доказательств попыток властей Китая скрыть информацию о распространении опасного вируса на начальных этапах.

1 января 2020 года — до того, как ведущие мировые СМИ начали сообщать о случаях заражения новым коронавирусом — полиция Уханя отчиталась о "применении законных мер" против восьми человек, которых обвинили в "распространении слухов" о похожем на пневмонию заболевании.

"Интернет не является территорией вне закона. Любые противоправные действия по фабрикованию, распространению слухов и нарушению общественного порядка будут наказываться полицией в соответствии с законом и с нулевой толерантностью", — заявили в полиции города, ставшего эпицентром эпидемии.

По состоянию на 4 февраля количество заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 20 438 человек. 425 зараженных погибли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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