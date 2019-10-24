Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

КНДР сделала важное заявление о переговорах по денуклеаризации

24 октября, 07:42

Северная Корея надеется, что до конца года США примут "мудрое" решение

/ Фото: Getty Images

Переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и США зависят от того, какое решение примут США до конца года. Об этом заявил советник МИД КНДР Ким Ге Гван.

"Есть воля, есть путь. Мы хотим посмотреть, насколько мудро США пройдут конец года", - рассказал он.

Он добавил, что надеется на то, что "особые" отношения между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом создадут "движущую силу" для устранения вызовов между двумя странами в будущем.

Реклама

"Я искренне надеюсь, что на основе тесных отношений будет обеспечена движущая сила для преодоления всех препятствий между КНДР и США и продвижения двусторонних отношений в более выгодном направлении", – отметил он.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США заявление переговоры КНДР денуклеаризация

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...