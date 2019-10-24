КНДР сделала важное заявление о переговорах по денуклеаризации

Северная Корея надеется, что до конца года США примут "мудрое" решение

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Переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и США зависят от того, какое решение примут США до конца года. Об этом заявил советник МИД КНДР Ким Ге Гван.

"Есть воля, есть путь. Мы хотим посмотреть, насколько мудро США пройдут конец года", - рассказал он.

Он добавил, что надеется на то, что "особые" отношения между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом создадут "движущую силу" для устранения вызовов между двумя странами в будущем.

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"Я искренне надеюсь, что на основе тесных отношений будет обеспечена движущая сила для преодоления всех препятствий между КНДР и США и продвижения двусторонних отношений в более выгодном направлении", – отметил он.

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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