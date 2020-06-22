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Коалиционные силы уничтожили укрытия ИГИЛ на севере Ирака

22 июня, 05:12

Юрий Божко Юрий Божко

Коалиционные войска вычислили еще ти подпольных ячейки террористов

Коалиция под руководством США, поддерживаемая иракским правительством, уничтожила три укрытия Исламского государства (ИГИЛ) в результате авиаудара в северных регионах Ирака. Об этом сообщает BGNES со ссылкой на сообщение Целевой группы по операции "Непоколебимое определение".

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"После координации с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря Исламского государства в Вади-эль-Шам, северный Ирак", – говорится в заявлении.

По данным коалиции, Вади-эль-Шам является сельской местностью в провинции Киркук, которая известна укрытиями боевиков от террористической группировки. После того, как иракские силы безопасности и сирийские демократические силы разрушили последний укрепленный район Исламского государства в марте 2019 года, террористы начали использовать приюты в сельских районах.

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"Силы безопасности Ирака имеют тактическое превосходство над "Исламским государством", удары с воздуха помогают уничтожать цели в районах, которые трудно достичь с помощью стандартных транспортных средств. Любой удар авиации коалиции осуществляется по просьбе иракского правительства, чтобы помочь добиться окончательного поражения", – заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кугинс.

Как сообщалось, в конце мая двое региональных лидеров террористической группировки "Исламское государство" были убиты в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США.

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Ирак США коалиция террористы удар исламское государство ИГИЛ киркук

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