Количество погибших в боях за Триполи превысило 650 человек

В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибло 653 человека, в том числе 41 – из мирного населения

Фото: AFP

С начала боев за столицу Ливии Триполи с 4 апреля погибли 653 человек. Об этом в Twitter сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибло 653 человека, в том числе 41 – из мирного населения, и 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", – говорится в сообщении.

Напомним, Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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