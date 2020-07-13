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Количество случаев коронавируса в мире приближается к 13 миллионам, установлен новый антирекорд

13 июля, 03:32

Елена Вус Елена Вус

За минувшие сутки в мире зафиксировали 230 370 новых случаев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля, зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев коронавируса в мире с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 10 июля — 228 186 случаев заболевания.

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Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с ежедневным отчетом ВОЗ, за минувшие сутки в мире зафиксировали 230 370 новых случаев коронавируса. При этом смертность остается на уровне около 5 тысяч случаев в день.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирусная инфекция COVID-19 может распространяться по воздуху. Вирус распространяется не только через крупные капли при кашле, чихании или общении, а и через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус также прогнозировал, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

Ранее организация уже заявила о новой волне коронавируса в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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