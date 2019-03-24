Количество жертв циклона в Африке выросло до 732

Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави – 56

Количество жертв циклона в Африке выросло до 732 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/edd/800/5c8edd8003018.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/edd/800/5c8edd8003018.jpg 2019-03-24T02:23:00+02:00 Другие страны Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56

В результате удара тропического циклона "Идай" на юго-востоке Африки число погибших достигло 732.

Как сообщает Reuters, об этом заявили власти Мозамбика – страны, наиболее пострадавшей от стихии.

"В результате циклонов и наводнений в южной части Африки погибли 732 человека", - говорится в сообщении.

Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави – 56.

Ранее сообщалось о 676 погибших в трех африканских странах, пострадавших от стихийного бедствия.

Кроме того, по оценкам правительства Мозамбика, всего от циклона пострадали около миллиона жителей этой страны.

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