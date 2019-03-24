Количество жертв циклона в Африке выросло до 732
Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави – 56
В результате удара тропического циклона "Идай" на юго-востоке Африки число погибших достигло 732.
Как сообщает Reuters, об этом заявили власти Мозамбика – страны, наиболее пострадавшей от стихии.
"В результате циклонов и наводнений в южной части Африки погибли 732 человека", - говорится в сообщении.
Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави – 56.
Ранее сообщалось о 676 погибших в трех африканских странах, пострадавших от стихийного бедствия.
Кроме того, по оценкам правительства Мозамбика, всего от циклона пострадали около миллиона жителей этой страны.
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