Коммунальный "майдан" в Ираке: протестующие сожгли мэрию Басры, появились яркие фото

Жители Басры вышли на улицы из-за перебоев с водой и электричеством в городе

В Ираке жители одного из крупнейших городов страны – Басры – вышли на улицы, выражая свое возмущение перебоями с водой и электричеством. Позже участники протестов пошли на штурм консульства Ирана, а также подожгли здание мэрии, сообщает Reuters.

Как сообщили в службе безопасности страны, помещение иранского консульства, когда туда ворвались демонстранты, было пустым. Протестующие начали громить офисы в здании, а потом забросали бутылками с зажигательной смесью.

В свою очередь, по данным Анадолу, 7 сентября из-за акций протеста в городе Басра правительство Ирака закрыло один из крупнейших портов страны – Умм Каср. Гавань прекратила работу с целью усиления безопасности вплоть до особого распоряжения.

Стоит отметить, что волна протестов в Басре началась после отключения электричества и крупных перебоев с водой. Между тем, этот город считается одним из самых жарких мест на планете – в летнее время температура здесь регулярно поднимается выше 50 градусов.





































По данным иракских властей, начиная с 3 сентября в двухмиллионной Басре погибли как минимум 10 участников акций протеста, в основном, во время столкновений с представителями силовых структур.

Сами участники демонстраций утверждают, что вышли на улицы из-за коррупции и беспорядка, которые разрушили инфраструктуру, оставив город без питьевой воды в жаркое лето.

В знак солидарности с жителями Басры протесты прокатились по ряду других городов, включая Багдад и Кербелу.

Напомним, ранее в Аргентине тысячи людей вышли на протесты, выступая против плана реформ в стране. - Буэнос-Айрес пытается сэкономить деньги и побороть бедность, при том, что инфляция в этом году достигла 30%. Страна уже обратилась за помощью к МВФ.

Также крупные беспорядки прокатились по Никарагуа, где число погибших во время антиправительственных демонстраций приблизилось к 500. Из них 410 погибли от огнестрельных ранений, еще более четырех тысяч получили ранения ранены, а около двух тысяч считаются пропавшими без вести.