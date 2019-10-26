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Компания в Китае удочерила панду: видео

26 октября, 04:39

Медвежонок удивил весь мир своим уникальным окрасом

Китайская пищевая компания стала опекуном необычной малышки панды, официально удочерив милую кроху.

Медвежонок появился на свет в июне, став первым детенышем, который родился в неволе в этом году. Любопытно и то, что от ее черно-белых сородичей пушистого детеныша отличает и дымчато-серый окрас меха.

Зоологи считают, что после шестимесячного возраста шерстяной покровов почернеет, став обычным, а пока что необычный малыш очаровывает не только посетителей зверинца, но и весь мир своими фотографиями.

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Напомним, несколько месяце назад в одном из бельгийских зоопарков произошло двойное пополнение: арендованная у Китая в 2014 году самка панды Хао-Хао родила двух медвежат - мальчика и девочку.

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Фото: Getty Images

Панды очень плохо размножаются в неволе, поэтому рождение потомства (тем более двойни) стало большим праздником для бельгийского зоопарка.

Мы также писали, что ранее в зоопарке Франции пропало одно из самых редких животных – самка красной панды. В отличии от своего родственника – большой панды, млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

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Китай усыновление панда медвежонок зоопарк удочерение

Источник: Сегодня

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