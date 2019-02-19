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Конфликт Индии и Пакистана обострился: ядерные государства на пороге войны

Сегодня, 13:43

Пока индийские власти винят в кровавом теракте Исламабад, премьер Пакистана сделал грозное заявление в адрес Нью-Дели

Фото: AFP
Конфликт Индии и Пакистана обострился: ядерные государства на пороге войны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/beb/cbc/5c6bebcbc86b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/beb/cbc/5c6bebcbc86b1.jpg Другие страны Пока индийские власти винят в кровавом теракте Исламабад, премьер Пакистана сделал грозное заявление в адрес Нью-Дели

Теракт на границе Индии и Пакистана, жертвами которого на прошлой неделе стали 45 индийских военных, вновь накалил до предела отношения между этими двумя ядерными государствами.

Кроме того, Нью-Дели обвинило Исламабад в поддержке боевиков-исламистов „Джаиш-е-Мухаммад", которые и взяли на себя ответственность за атаку.

"Совершение этого преступления координировалось из-за рубежа Межведомственной разведкой Пакистана и связанной с ней группировкой „Джаиш-е-Мухаммад"", — заявил командующий войсками в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, генерал Канвал Джит Сингх Дхиллон.

Он отметил, что террористы, совершившие атаку, уже были уничтожены. Ими оказались выходцы из индийской части Кашмира и боевик "Джаиш-е-Мухаммад" пакистанского происхождения, которому, по словам индийского военачальника, помогла проникнуть армия Пакистана.

Напоследок Дхиллон также призвал боевиков немедленно сдаться властям индийского штата Джамму и Кашмира, иначе они будут уничтожены.

В свою очередь, пакистанский премьер Имран Хан пригрозил Индии соответствующим ответом, если она решит напасть на Пакистан.

"Местные политики призывают отомстить Пакистану. Если Индия решит напасть, то мы не будем раздумывать и ответим. Решение о начале войны принимается одной стороной, а о завершении войны — уже несколькими", – грозно заявил он.

В то же время Хан призвал решать кашмирский вопрос путем диалога и выразил готовность его страны к переговорам с Нью-Дели по вопросам борьбы с терроризмом.

"Терроризм — великая проблема нашего региона, и мы хотим искоренить ее", — заявил глава пакистанского правительства, подчеркнув, что Пакистан "не заинтересован в том, чтобы его территория использовалась радикалами".

Напомним, что на фоне эскалации между двумя государствами они отозвали своих послов.

Мы также писали, что МИД Пакистана отверг все обвинения Индии, назвав их инсинуациями и призвав провести независимое расследование случившегося.

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Тег Индия, Пакистан, теракт, терроризм, исламисты, Кашмир

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ТАСС

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