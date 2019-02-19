Конфликт Индии и Пакистана обострился: ядерные государства на пороге войны
Пока индийские власти винят в кровавом теракте Исламабад, премьер Пакистана сделал грозное заявление в адрес Нью-Дели
Теракт на границе Индии и Пакистана, жертвами которого на прошлой неделе стали 45 индийских военных, вновь накалил до предела отношения между этими двумя ядерными государствами.
Кроме того, Нью-Дели обвинило Исламабад в поддержке боевиков-исламистов „Джаиш-е-Мухаммад", которые и взяли на себя ответственность за атаку.
"Совершение этого преступления координировалось из-за рубежа Межведомственной разведкой Пакистана и связанной с ней группировкой „Джаиш-е-Мухаммад"", — заявил командующий войсками в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, генерал Канвал Джит Сингх Дхиллон.
Он отметил, что террористы, совершившие атаку, уже были уничтожены. Ими оказались выходцы из индийской части Кашмира и боевик "Джаиш-е-Мухаммад" пакистанского происхождения, которому, по словам индийского военачальника, помогла проникнуть армия Пакистана.
Напоследок Дхиллон также призвал боевиков немедленно сдаться властям индийского штата Джамму и Кашмира, иначе они будут уничтожены.
В свою очередь, пакистанский премьер Имран Хан пригрозил Индии соответствующим ответом, если она решит напасть на Пакистан.
"Местные политики призывают отомстить Пакистану. Если Индия решит напасть, то мы не будем раздумывать и ответим. Решение о начале войны принимается одной стороной, а о завершении войны — уже несколькими", – грозно заявил он.
В то же время Хан призвал решать кашмирский вопрос путем диалога и выразил готовность его страны к переговорам с Нью-Дели по вопросам борьбы с терроризмом.
"Терроризм — великая проблема нашего региона, и мы хотим искоренить ее", — заявил глава пакистанского правительства, подчеркнув, что Пакистан "не заинтересован в том, чтобы его территория использовалась радикалами".
Напомним, что на фоне эскалации между двумя государствами они отозвали своих послов.
Мы также писали, что МИД Пакистана отверг все обвинения Индии, назвав их инсинуациями и призвав провести независимое расследование случившегося.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Конфликт Индии и Пакистана обострился: ядерные государства на пороге войны". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пакистане произошел взрыв: погибли 30 человек
Взрыв произошел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади города.
Теракт на свадьбе в Пакистане: погибли люди
Инцидент произошел в городе Гулам-хане в Северном Вазиристане недалеко от границы с Афганистаном
В Индии столкнулись и потерпели крушение два военных самолета
Самолеты столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа
В Индии грузовик врезался в свадебную процессию: погибли 13 человек
В числе пострадавших оказалась невеста, девушка находится в тяжелом состоянии