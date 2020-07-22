Конкурентка Лукашенко в Беларуси выступила за прекращение союзничества с Россией

Выборы в Беларуси в самом разгаре. Пока действующий глава государства избавляется от конкурентов, кандидат в президенты Беларуси Анна Конопацкая заявила о намерении прекратить действие договоров с Россией и вывести российских военных с белорусской территории. Об этом она сказал в эфире одного из белорусских телеканалов.

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Она отметила, что Беларусь – европейская страна и неотъемлемая часть европейской цивилизации. Кандидат в президенты считает, что ее страна должна не выбирать между Брюсселем и Москвой, а участвовать в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны.

"Я выступаю за реализацию закрепленного в конституции стремления к государственному нейтралитету, я за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси. Я – за денонсацию Договора о создании Союзного государства, за выход из Договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих", – сказала Конопацкая.

Видео: twitter.com/dimsmirnov

Напомним, выборы в Беларуси назначены на 9 августа, но на них попадут не все кандидаты в президенты. Ранее действующий глава государства Александр Лукашенко рассказывал, как "убирал" конкурентов на выборах. Он считает, что его политические оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны.

Также недавно стало известно, что главного конкурента Лукашенко не допустили к выборам президента Беларуси. Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

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