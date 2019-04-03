Конституционный совет Алжира объявил пост президента вакантным
Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 год
Конституционный совет Алжира объявил в среду вакантным пост президента страны. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс – Арабия".
Заседание Конституционного совета под председательством Тейиба Бельиза проводится в соответствии со статьей 102 Основного закона страны, которая гласит, что "в случае отставки или смерти президента республики совет собирается в полном составе и утверждает вакансию президента".
Этот акт передается в парламент. После этого председатель Совета нации (верхней палаты) вступает в должность главы государства на срок не более 90 дней, в течение которого проводятся президентские выборы. При этом, исполняющий обязанности президента уже не может баллотироваться на высший государственный пост в стране.
Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 года.
2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.
Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
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