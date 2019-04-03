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Конституционный совет Алжира объявил пост президента вакантным

Сегодня, 17:00

Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 год

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra.
Конституционный совет Алжира объявил пост президента вакантным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/262/270/5ca262270ac80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/262/270/5ca262270ac80.jpg Другие страны Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 год

Конституционный совет Алжира объявил в среду вакантным пост президента страны. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс – Арабия".

Заседание Конституционного совета под председательством Тейиба Бельиза проводится в соответствии со статьей 102 Основного закона страны, которая гласит, что "в случае отставки или смерти президента республики совет собирается в полном составе и утверждает вакансию президента".

Этот акт передается в парламент. После этого председатель Совета нации (верхней палаты) вступает в должность главы государства на срок не более 90 дней, в течение которого проводятся президентские выборы. При этом, исполняющий обязанности президента уже не может баллотироваться на высший государственный пост в стране.

Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 года.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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Тег Алжир, Конституционный суд, Бутефлика

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Источник:

ТАСС

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