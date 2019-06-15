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Конституционный суд Молдову отменил решение о роспуске парламента

15 июня, 16:23

Парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного

Фото: AFP

Конституционный суд Молдовы отменил собственное решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране. Постановление было опубликовали в субботу, 15 июня, на официальном сайте суда.

По информации ведомства, основанием для отмены решения послужила "фактическая ситуация в республике", в частности, объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте. Парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного, как и принятые им нормативные акты, а также акты, принятые правительством во главе с Санду.

Напомним, "Сегодня" разбирались, что именно происходит в Молдове и каковы причины, приведшие страну к политическому кризису. Как и предупреждали эксперты сайта "Сегодня" в специальном материале "Выборы в Молдове: как Россия проиграла, но и Евросоюз не выиграл", после очередных парламентских выборов Молдову ожидал долгий период нестабильности.

Кроме этого, ранее появилась реакция СНБО и МИД Украины . Украинские власти заверили в том, что Киев заинтересован в стабильной, демократической и европейской Молдове и готов содействовать решению существующих проблем.


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Тег парламент, Молдова, Конституционный суд

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