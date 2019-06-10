Двоевластие и войска РФ на границе с Украиной: что нужно знать о кризисе в Молдове

Политическое противостояние в соседней республике угрожает безопасности нашей страны

Павел Филип. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Политический кризис в Молдове, который начался после очередных выборов в парламент республики, состоявшиеся 25 февраля, достиг своего пика. Парламент распущен, президент Игорь Додон отстранен от власти, на улицах митинги. Что именно происходит в Молдове и каковы причины, приведшие страну к политическому кризису, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Выборы по-новому

Эта история началась четыре месяца назад, когда в феврале состоялось очередное голосование на парламентских выборах в Молдове. В новый парламент – впервые без коммунистов: в парламент Республики Молдова XXI созыва прошли Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок ACUM ("Сейчас") и партия "Шора" (названная по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора).

Это были первые парламентские выборы в Молдове, которые проходили в соответствии с новой, смешанной системой, введенной в 2017 году. Суть ее заключается в том, что отныне 101 депутат Парламента Республики Молдова избирается так: 50 депутатов – по партийным спискам, а остальные 51 избираются в отдельных избирательных округах.

С одной стороны, введение смешанной системы было одним из политических условий Евросоюза в рамках пакета реформ, в обмен на которые Молдова получает макрофинансовую помощь от ЕС. С другой стороны, необходимость в избирательной реформе назревала изнутри. До реформы в парламенте Молдовы процветало такое явление, как "политический туризм" – практика перехода из одной партии в другую после прохождения в парламент: в украинской политике таких "туристов" именовали "тушками". Подразумевалась материальная заинтересованность народного избранника в перемене партии: так, по информации молдавских СМИ, после парламентских выборов 2014 года "туристами" стало до 50% нардепов.

Как результат, на выборах ни одна из политических сил не получила однозначного преимущества в законодательном органе. В целом, пророссийским и проевропейским силам досталось примерно поровну мандатов в новом парламенте.

Как и предупреждали эксперты сайта "Сегодня" в специальном материале "Выборы в Молдове: как Россия проиграла, но и Евросоюз не выиграл", после очередных парламентских выборов Молдову ожидал долгий период нестабильности. Так, собственно, и получилось: спустя три месяца после выборов парламентское большинство так и не появилось, и президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов распустить парламент.

"Впервые за 27 лет независимости Республики Молдова, по истечении почти трех месяцев после парламентских выборов и двух месяцев после учредительного заседания нового Парламента, в стране нет ни спикера Парламента, ни парламентского большинства, ни функционального Правительства", – написал Додон на своей страничке в Facebook.

В свою очередь, Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент. Решение о том, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство, было вынесено в пятницу, 7 июня.

Казалось бы, кризиса можно было избежать. 8 июня стало известно, что в Молдове привели к присяге новый Кабмин во главе с женщиной-премьером Майей Санду, кандидатуру которой предложил президент Игорь Додон . В своем первом выступлении в качестве премьер-министра Санду заявила, что ее правительство будет работать в условиях кризиса. Но также и предположила, что оно может "продержаться недолго".

При этом Санду пообещала, что новый Кабмин будет работать для блага граждан и займется очищением государственных институтов, вернет доверие иностранных партнеров Молдовы и добьется восстановления финансовой помощи со стороны ЕС и других партнеров, улучшит социальные услуги, и будет активно заниматься внедрением Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Отсутствие веры в завтрашний день — главная причина того, что люди уезжают. Мы откроем новую страницу", — заявила премьер.

На заседании парламента присутствовали представители дипломатического корпуса, в том числе, глава миссии Евросоюза в Молдове, посол России, представители посольства США и Нидерландов.

Одна страна – два правительства

Но уже утром 9 июня в Молдове начались протестыпод зданиями госучреждений: неизвестные заблокировали здания правительства, Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения. Перед входом в здания были установлены палатки, однако полицию туда не перебросили и попыток разблокировать работу госучреждений пока не было.

Источник, настоявший на анонимности, сообщил, что все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев".

Также у здания МВД один из участников акции сказал, что протестует против федерализации. Активисты считают, что президент страны Игорь Додон предал родину после ролика, в котором тот обсуждает федерализацию Молдовы.

"Мы против предателей", — сказал активист.

На вопрос корреспондента, кого он считает предателем, он ответил: "Вы что, не знаете? Не смотрели телевизор? Вы же журналист… Вы очень хорошо знаете, первый предатель — Додон. Если он сказал, по телевизору показали, что получает от России миллион евро в месяц. Что он тогда за президент? Он агент КГБ".

Затем участники акции уточнили, что считают предателями и Андрея Нэстасе, и Майю Санду. Протестующие отметили, что выступают за стабильность. Среди протестовавших было много молодых людей спортивного телосложения, они грубили журналистам и вели себя откровенно по-хамски.

В тот же день, 9 июня, Конституционный суд поддержал инициативу роспуска парламента. Как стало известно, инициировал роспуск Павел Филип, занимавший должность премьер-министра страны.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Павел Филип обратился в КС с просьбой определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, издаст указ о роспуске парламента и организации досрочных выборов", — сообщила пресс-служба судебной инстанции.

"Конституционный суд констатировал необходимость роспуска парламента десятого созыва из-за неспособности парламента утвердить правительство в срок, обозначенный в статье 85 часть 1 Конституции РМ", — зачитал решение председатель КС Михай Полеалунжь.

Но этим дело не закончилось. Следом Конституционный суд отстранил от власти президента Додона. Он был лишен своих полномочий в воскресенье, 9 июня. Временно исполнять его обязанности будет исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Павел Филип.

В свою очередь, Игорь Додон расценил как узурпацию власти решение КС об отстранении его от власти.

"Это отчаянный шаг в попытке сохранить власть — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации", – заявил Додон.

Между тем, политический кризис в Молдове все продолжал углубляться. В понедельник, 10 июня, оба правительства – проевропейской Майи Санду, которую привели к присяге 8 июня, и и.о. премьера от Демпартии Павел Филип, провели параллельные заседания. Причем, первый кабинет министров заседал в здании парламента, а второй – в здании правительства.

7 из 12 министров, которые пришли за собрание, созванное Майей Санду, единогласно поддержали увольнение главы Держинспектората полиции Александра Пынзаря, а инициатор голосования, министр иностранных дел Андрей Нэстасе, заявил, что Пынзарь "служил уголовному олигархическому режиму".

Стоит отметить, что они не смогли провести заседание в здании правительства, поскольку здание окружено протестующими и полицейскими и новых министров туда не пускают.

В то же время, Филип провел параллельное заседание своего кабинета, продемонстрировав, что предыдущая власть продолжает считать правительство Санду нелегитимным. На встрече он заверил в том, что "госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика".

Что дальше?

Возникает закономерный вопрос: а чем кризис в Молдове грозит Украине? Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук, страну сейчас буквально разрывают на две части действующий президент Молдовы Игорь Додон и политический деятель, бизнесмен и олигарх, который находится в оппозиции к действующей власти, Влад Плахотнюк. В результате к власти могут прийти пророссийские политики, которые осложнят ситуацию в самой стране, а также создадут проблемы соседям – в первую очередь, Украине.

"Политический кризис, действительно глубокий, потому что, по сути, мы имеем ситуацию с двоевластием. И Влад Плахотнюк будет держаться за власть изо всех сил, потому что у него просто нет другого выхода. Иначе он потеряет все. Он всевозможными способами будет держать власть и не соглашаться на те условия, которые есть сейчас. Поэтому он идет в ва-банк, делает все, чтобы этого избежать. Он пытается улучшить отношения уже с новым правительством. Плахотнюк пытаться получить какие-то иммунитеты. И если он и уйдет из власти, то вместе с президентом Додоном. В эфире телеканалов Плахотнюка была информация о том, что Додон вел переговоры с Плахотнюком, в ходе которых он якобы говорил о федерализации Молдовы, о том, что Россия его финансировала. Плахотнюк пытается использовать этот момент, чтобы ударить по Додону", – рассказывает Герасимчук.

Кроме того, волны кризиса в Молдове уже вынесли на поверхность пророссийских политиков, среди который молдавский политический деятель Василий Шова.

"Опасный момент – это одно из назначений в новом Кабмине. Туда назначили вице-премьером по реинтеграции Василия Шову. Шова длительное время занимался вопросом реинтеграции приднестровского конфликта. Но он имеет имидж человека, который разделяет взгляды России по этому вопросу. Имеется в виду федерализация Молдовы, еще и в асимметричный способ, когда у Приднестровья будет больше полномочий, чем у Кишинева", – продолжает эксперт.

Такие политические процессы в Молдове чреваты присутствием на территории страны российских войск, что несет опасность не только для самой Молдовы, но и для Украины.

"При такой федерализации, по плану Козака (план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, созданный в 2003 году российским политиком Дмитрием Козаком – Ред.), предполагалось сохранение на территории Приднестровья российских войск. Для нас это однозначно проблема. Потому что они будут в дружеской Молдове, но еще и на самой границе. Это опасность на юго-западе. Там не так много войск, примерно 1 500 человек. Это – часть представителей объединенной группы российских войск, часть миротворцев. Но если к этому добавить еще приднестровцев, которые также имеют армию, пограничников, службы безопасности, то эта цифра растет. Еще последний год-полтора приднестровцы постоянно вели совместные учения с российскими военными", – объясняет Герасимчук.

Говоря о событиях в Молдове не стоит забывать слова молдавского президента Игоря Додона, которые можно воспринимать как опасный звоночек для Украины.

"Игорь Додон в свое время заявлял, что модель, которая будет апробирована в Приднестровье, может со временем быть использована для Украины. Мы понимаем, что это навязывание нам тех требований, которые Россия ставила еще в 2014 году", – подводит итог эксперт.

Напомним, что ранее появилась реакция СНБО и МИД Украины . Украинские власти заверили в том, что Киев заинтересован в стабильной, демократической и европейской Молдове и готов содействовать решению существующих проблем.

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