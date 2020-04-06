Королева Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании, где две недели назад ввели карантин, Елизавета II призвала граждан страны к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса.
Об этом 93-летняя королева сказала в видеообращении к народу в воскресенье, 5 апреля.
В частности, королева выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.
"Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас", – отметила она.
"Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему, как и раньше, являются основными в нашей стране", - подчеркнула Елизавета II.
Напомним, что по состоянию на утро 5 апреля, в Великобритании зафиксировано около 42,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4 тыс. человек погибли.
Следует отметить, что в числе заразившихся оказался и премьер-министр Борис Джонсон.
Также об инфицировании коронавирусом SARS-CoV-2 сообщил и член его Кабинета – министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
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