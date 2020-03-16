Коронавирус можно победить: глава ВОЗ сказал как

Китай, Южная Корея и Сингапур уже проявили успехи в противостоянии пандемии

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, из-за которого в Украине уже ввели карантин, поддается контролю, поэтому странам следует придерживаться стратегии сдерживания распространения инфекции.

Об этом на брифинге 16 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, назвав ближайшие дни, недели и месяцы "проверкой нашей решимости, доверия к науке и солидарности".

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"Кризисы наподобие COVID-19 имеют тенденцию выявлять лучшее и худшее в человечестве", – сказал руководитель ВОЗ.

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Гебрейесус привел Китай, Южную Корею и Сингапур в качестве удачного примера борьбы с эпидемией, поскольку агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения помогли им остановить инфекцию и спасти жизни.

На этом фоне он призвал другие страны не надеяться на то, что эпидемия их не затронет, а делать все, чтобы ее сдержать.

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Он призывает, чтобы "дух человеческой солидарности стал заразительнее самого коронавируса".

"Мы все вместе. И мы можем добиться успеха только вместе", – подчеркнул Гебрейесус.

Доктор считает, что, несмотря на физическое отдаление, противостояние вирусу позволит объединиться как отдельным нациям, так и всему миру в целом.

В качестве примера он привел флешмоб #SafeHands, участники которого, включая знаменитостей, рассказывают о важности гигиены в борьбе с коронавирусом и демонстрируют правильную технику мытья рук.

Больше узнать о том, какие именно меры борьбы с коронавирусом предпринимаются в Украине, вы можете в онлайн-хронике "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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