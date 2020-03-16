Украина перестала пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска

В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу

В полночь 16 марта в Украину прекращают впускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19. Так, с 00.00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение. Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

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Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являющихся супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

"Подчеркиваем: граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться – обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений. Ведь с 00.00 17 марта 2020 года временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины. Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение", – сообщает ГПСУ.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

В то же время Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска, закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19.

Красным цветом обозначены закрытые пункты пропуска, зеленым – открытые, отдельно обозначены те пункты, через которые приостановлено пешеходное сообщение.





В ведомстве также напомнили, что в Украину из Польши можно добраться на автомобиле через ПП "Рава-Русская" и ООО "Краковец", из Словакии через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом через эти страны в Украину попасть нельзя.

Из Венгрии в Украину можно попасть через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом. Из Молдовы – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом.

В Украину из Беларуси можно попасть через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом, а из России – через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный ООО "Солотвино" пока закрыт.

В таможне отметили, что грузовых перевозок эти ограничения не касаются.

Напомним, ранее Кабмин ввел карантин на всей территории Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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