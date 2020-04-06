Коронавирус на поверхностях оказался более живучим – новое исследование

На нержавеющей стали и пластике вирус присутствовал от четырех до семи дней

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.

Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани – стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке – он исчез уже на второй день.

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На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.

Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", – говорится в докладе.

Ранее чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова отметила, что у вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, большая способность к мутациям. Это усложняет создание вакцины против него, скорее всего, коронавирус останется с нами надолго.

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