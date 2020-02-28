Коронавирус обнаружили в Литве и Беларуси: подробности

В Беларусь коронавирус попал из Ирана, в Литву - из Италии

Коронавирус продолжает распространятся. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", – говорится в сообщении.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Беларуси приняло решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

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"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", – говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусом также выявлен в Литве. Как сообщает Министерство здравоохранения этой страны, вирус был обнаружен у женщины, вернувшейся 24 февраля из итальянской Вероны. На данный момент она находится в больнице в городе Шауляй. Отмечается, что заболевшая не имеет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов болезни.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла появившуюся в Сети информацию о подтвержденном факте заражения коронавирусом в Украине.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации, как защититься от коронавируса COVID-19.

Более детально читайте в материале Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19.

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