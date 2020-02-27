Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19

Несмотря на то, что эпидемия "уханьского" коронавируса пошла на спад , COVID-19 продолжает захватывать новые страны. По состоянию на 10:00 утра 27 февраля, подтвержденные случаи заражения были зафиксированы в 48 государствах мира, в том числе 18 из них – в Европе.

Всего в мире заболело более 82 тысяч человек (скончались более 2800), при этом "лидером" по числу заразившихся остается КНР.

Первая ТОП-10 стран выглядит следующим образом :

Китай – 78 497 случаев (без Гоконга, Макао и Тайваня)

Южная Корея – 1 595

Италия – 453

Япония – 189

Иран – 139

Сингапур – 93

США – 60

Таиланд – 40

Бахрейн – 33

Германия – 27

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В Украине заболевание COVID-19 пока не зафиксировано, однако опасный коронавирус подошел вплотную к нашим границам, а заразившиеся уже были выявлены в соседних с нами странах, а также государствах, где проживают большие общины украинцев.

Так, в Европе коронавирус зафиксирован в следующих странах:

Италия — 453 (12 смертей)

Германия — 27

Франция — 18 (2 смерти)

Великобритания — 13

Испания — 13

Хорватия — 3

Австрия, Бельгия, Россия, Швеция, Финляндия, — по 2 случая

Греция, Грузия, Норвегия, Румыния, Северная Македония, Швейцария, Эстония — по одному случаю.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих связи со вспышкой заболевания в Китае . Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.

А помощник главы ВОЗ и глава совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд заявил, что в мире слишком поздно начали готовиться к вспышке нового коронавируса .

При этом Украина пообещала не закрывать границы даже ввиду угрозы коронавируса:

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