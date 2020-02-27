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Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19

27 февраля, 11:00

«Уханьская» пневмония обнаружена уже в 18 странах Европы

Несмотря на то, что эпидемия "уханьского" коронавируса пошла на спад , COVID-19 продолжает захватывать новые страны. По состоянию на 10:00 утра 27 февраля, подтвержденные случаи заражения были зафиксированы в 48 государствах мира, в том числе 18 из них – в Европе.

Всего в мире заболело более 82 тысяч человек (скончались более 2800), при этом "лидером" по числу заразившихся остается КНР.

Первая ТОП-10 стран выглядит следующим образом :

  • Китай – 78 497 случаев (без Гоконга, Макао и Тайваня)
  • Южная Корея – 1 595
  • Италия – 453
  • Япония – 189
  • Иран – 139
  • Сингапур – 93
  • США – 60
  • Таиланд – 40
  • Бахрейн – 33
  • Германия – 27

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В Украине заболевание COVID-19 пока не зафиксировано, однако опасный коронавирус подошел вплотную к нашим границам, а заразившиеся уже были выявлены в соседних с нами странах, а также государствах, где проживают большие общины украинцев.

В тренде
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19

Так, в Европе коронавирус зафиксирован в следующих странах:

  • Италия — 453 (12 смертей)
  • Германия — 27
  • Франция — 18 (2 смерти)
  • Великобритания — 13
  • Испания — 13
  • Хорватия — 3
  • Австрия, Бельгия, Россия, Швеция, Финляндия, — по 2 случая
  • Греция, Грузия, Норвегия, Румыния, Северная Македония, Швейцария, Эстония — по одному случаю.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих связи со вспышкой заболевания в Китае . Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.

А помощник главы ВОЗ и глава совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд заявил, что в мире слишком поздно начали готовиться к вспышке нового коронавируса .

При этом Украина пообещала не закрывать границы даже ввиду угрозы коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус пневмония смертность коронавирус

Источник: Сегодня

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