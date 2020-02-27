Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19

Несмотря на то, что эпидемия "уханьского" коронавируса пошла на спад , COVID-19 продолжает захватывать новые страны. По состоянию на 10:00 утра 27 февраля, подтвержденные случаи заражения были зафиксированы в 48 государствах мира, в том числе 18 из них – в Европе.
Всего в мире заболело более 82 тысяч человек (скончались более 2800), при этом "лидером" по числу заразившихся остается КНР.
Первая ТОП-10 стран выглядит следующим образом :
- Китай – 78 497 случаев (без Гоконга, Макао и Тайваня)
- Южная Корея – 1 595
- Италия – 453
- Япония – 189
- Иран – 139
- Сингапур – 93
- США – 60
- Таиланд – 40
- Бахрейн – 33
- Германия – 27
В Украине заболевание COVID-19 пока не зафиксировано, однако опасный коронавирус подошел вплотную к нашим границам, а заразившиеся уже были выявлены в соседних с нами странах, а также государствах, где проживают большие общины украинцев.
Так, в Европе коронавирус зафиксирован в следующих странах:
- Италия — 453 (12 смертей)
- Германия — 27
- Франция — 18 (2 смерти)
- Великобритания — 13
- Испания — 13
- Хорватия — 3
- Австрия, Бельгия, Россия, Швеция, Финляндия, — по 2 случая
- Греция, Грузия, Норвегия, Румыния, Северная Македония, Швейцария, Эстония — по одному случаю.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих связи со вспышкой заболевания в Китае . Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.
А помощник главы ВОЗ и глава совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд заявил, что в мире слишком поздно начали готовиться к вспышке нового коронавируса .
При этом Украина пообещала не закрывать границы даже ввиду угрозы коронавируса:
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