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Коронавирус расходится по планете: еще одна страна сообщила о зараженных

24 февраля, 17:37

Заболевшие женщины в Омане недавно посещали Иран

У двух женщин в Омане выявлено заражение остроинфекционным коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает оманское телевидение. По его данным, обе пациентки недавно вернулись из Ирана.

Ранее сообщалось о первых случаях заражения этим вирусом в Афганистане, Кувейте и Бахрейне. Все заболевшие также недавно вернулись из Ирана.

В связи с тем, что все пациенты из указанных стран недавно посещали Иран, власти еще одной страны региона – ОАЭ – запретили своим подданным ездить в Иран, а также в Таиланд.

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Как сообщал представитель Минздрава Ирана Ирадж Хариричи, по состоянию на понедельник, от коронавируса в стране скончались 12 человек. По его словам, на данный момент выявлен 61 зараженный Covid-19. Еще 900 человек с подозрениями на вирус проходят соответствующую проверку.

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Напомним, власти Китая заявили, что ученые разработали вакцину против нового коронавируса.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с множественными очагами. Согласно последним данным, коронавирус обнаружен в 34 стран.

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Китай Оман коронавирус

Источник: Интерфакс

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